POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf nasser Fahrbahn

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es auf der L 531 zu einem Unfall bei dem Rettungswagen beteiligt war. Ein 22-Jähriger wollte gegen 13.50 Uhr nach links abbiegen um auf die Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe aufzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Patiententransports der die Landstraße in Richtung Heidelberg befuhr. Trotz ...

