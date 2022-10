Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Rettungswagen

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L 531 zu einem Unfall bei dem Rettungswagen beteiligt war. Ein 22-Jähriger wollte gegen 13.50 Uhr nach links abbiegen um auf die Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe aufzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Patiententransports der die Landstraße in Richtung Heidelberg befuhr. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrer des Rettungswagens den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Ein Patient, der im Transporter befördert wurde, wurde glücklicherweise nicht weiter durch Unfall verletzt. Auch die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell