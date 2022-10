Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: versuchter Einbruch in Schreibwarenladen; Polizei ermittelt - Wer kann Hinweise geben?

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr verständigte ein aufmerksamer Anwohner die Polizei, nachdem sich eine unbekannte Person an der Eingangstür eines Schreibwarenladens in der Kirchenstraße zu schaffen machte und er einen aktuellen Einbruch vermutete. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ergriff der Tatverdächtige die Flucht. Wie sich vor Ort herausstellte, gelang es dem Unbekannten offenbar nicht die Zugangstür zu öffnen und Wertgegenstände zu entwenden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Ladenburg.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkler Kapuzenpullover und helle Hose. Er soll zudem eine Art "Beutel" mit sich geführt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter sowie dessen weiterer Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06203 9305-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell