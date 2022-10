Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Brand in einem Gebäude, PM Nr. 2

Weinheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, entwickelte sich vermutlich aufgrund eines technischen Defekts auf der Terrasse eines Wohnheims in der Hauptstraße ein Brand, der auf ein daneben befindliches Wellblechdach übergriff. Dieses entzündete sich und verursachte eine starke Flammen- und Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Zwei Zimmer waren auch nach dem Lüften des Objekts so stark verrußt, dass sie bis zur weiteren Reinigung nicht genutzt werden können. In den nächsten Tagen werden durch das Polizeirevier Weinheim weitere Ermittlungen zur Brandursache geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell