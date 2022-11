POL-HAM: Volkswagen bei Verkehrsunfall beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Rhynern (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Dienstag, 22. November, gegen 1.50 Uhr, den Einbruch in eine Praxis auf der Unnaer Straße. Mit einem Gullideckel beschädigte ein unbekannter Einbrecher eine Glasscheibe um sich Zugang zu der Praxis zu verschaffen. Ein Zeuge, der durch den lauten Knall geweckt und so auf den Einbrecher aufmerksam wurde, suchte ohne zu zögern die Örtlichkeit auf. Noch bevor sich der Täter Zugang verschaffen konnte, wurde er durch ...

