POL-HAM: Zeuge verhindert Einbruch

Hamm-Uentrop (ots) - Am Montag, den 21. November, in der Zeit zwischen 7.35 Uhr und 20.05 Uhr, wurde in ein Mehrfamilienhaus auf dem Eisvogelweg eingebrochen. Unbekannte Täter erlangten Zutritt zu der Wohnstätte, indem sie die Terassentür der Erdgeschoßwohnung aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Langfinger sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung. Als Tatbeute erlangten sie Bargeld und Schmuck. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor, nimmt die Polizei ...

