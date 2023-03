Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 26. März 2023

Wolfenbüttel (ots)

Vier Fahrräder aus Mehrfamilienhaus gestohlen

Donnerstag, 23.03.2023, 18:30 Uhr - Samstag, 25.03.2023, 09:30 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagmorgen insgesamt vier in einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße in Wolfenbüttel abgestellte Fahrräder. Bei diesen handelt es sich um ein Damenfahrrad der Marke Kalkhoff, ein Pedelec der Marke PenRace und zwei Mountainbikes unbekannter Hersteller. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1250,- Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang machten Anwohner in der Nacht von Freitag auf Samstag eine verdächtige Beobachtung. Gegen Mitternacht hätte es an der Tür geklingelt und vier Personen, zwei Frauen und zwei Männer im Alter von jeweils ca. 25 Jahren mit einem Hund, hätten sich im und vor dem Haus aufgehalten. Nach Ansprache hätten sich diese jedoch in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

Cremlingen: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Samstag, 25.03.2023, 10:10 Uhr - 10:30 Uhr

Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in Cremlingen, Im Moorbusche, ist eine 81-jährige Frau am Samstagvormittag bestohlen worden. Als sie sich vor einem Kühlregal aufgehalten habe, sei ihr ein Gegenstand heruntergefallen. Zu dieser Zeit habe sich eine ihr unbekannte männliche Person in ihrer Nähe aufgehalten, die ihr beim Aufheben geholfen habe. An der Kasse habe sie dann bemerkt, dass ihre eigentlich in der verschlossenen Handtasche befindliche Geldbörse nicht mehr darin lag. Zudem war die Handtasche zu dem Zeitpunkt geöffnet. Neben Bargeld haben sich weitere Dokumente und Karten darin befunden. Die männliche Person kann nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter 05306/93223-0 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

Autofahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Samstag, 25.03.2023, 21:00 Uhr

Ein 67-jähriger Fahrer eines VW Caddy wurde am Samstagabend in Cremlingen, Im Moorbusche, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung beim Fahrer fest, die sich bei einem entsprechenden Test mit einem Wert von 0,73 Promille bestätigte. Zur gerichtsverwertbaren Bestätigung wurde ein weiterer Test durchgeführt, der einen Wert von 0,74 Promille ergab. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in dessen Folge er mit einem Fahrverbot, einem Bußgeld sowie mit der Eintragung von Punkten im Fahreignungsregister rechnen muss. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

