Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Geparkter Pkw auf Parkplatz beschädigt - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Bendorf: Am Di., den 01.02.2023, kam es im Zeitraum, von ca. 11:00 Uhr - ca. 11:38 Uhr, auf dem Kauflandparkplatz, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei parkte die Geschädigte ihren Pkw auf einem Stellplatz etwa in Höhe des dortigen DM-Marktes. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte dann, vermutlich beim Einfahren in eine Parklücke, den geparkten Pkw Suzuki am Fahrzeugheck. Auffällig ist, dass zudem am geparkten Pkw ein weiterer Schaden an der Fahrzeugfront festgestellt wurde. Dieser könnte bei der anschließenden Flucht und dem Verlassen der Parkfläche verursacht worden sein. Der verursachte Sachschaden wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

