POL-PDKO: Körperverletzung und Beleidigung

Bereits am Mi. 25.01.23, 18:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Bendorf/Rhein zu einem Vorfall indem eine Frau beleidigt und in Ihrer Gesundheit geschädigt wurde. Die Geschädigte und Anwohnerin der Hauptstraße forderte einen männlichen Fahrzeugführer auf sein Fahrzeug vor einer Hofeinfahrt wegzufahren. Die Ansprache gefiel dem Fahrzeugführer nicht, sodass er ausstieg die Geschädigte beleidigte, bespuckte und an den Hals fasste. Der Mann ließ von der Geschädigten ab und ging zurück zum Fahrzeug. Er stand mit seinem Fahrzeug noch eine Zeit vor der Einfahrt und fuhr dann weg. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen VW Golf handeln. Die männliche Person wird als schlank beschrieben. Er soll 185cm groß und ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein. Zeugenhinweise werden durch die Polizei Bendorf, pibendorf@polizei.rlp.de, entgegengenommen.

