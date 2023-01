POL-PDKO: Feuerwehreinsatz in Karbach

Simmern/Hunsrück (ots) - Simmern/Hunsrück Aufmerksamer Nachbar und Feuermelder verhindern schlimmeres: Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Simmern zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Nachbar der eigentlich betroffenen Wohnung wurde durch einen Feuermelder auf den Rauch aufmerksam und informierte die Feuerwehr. Der 52-jährige Bewohner wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und ...

