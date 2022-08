POL-LM: Polizei begleitet Fahrrad-Sternfahrt im Rhein-Main-Gebiet

Limburg (ots) - 1. Beim Baden in der Lahn bestohlen, Runkel, Lahngasse, Donnerstag, 25.08.2022, 17:15 Uhr (jn)In Runkel ist am frühen Donnerstagabend eine Frau bestohlen worden, während sie in der Lahn schwimmen war. Gegen 17:15 Uhr legte die Geschädigte ihre Sachen im Uferbereich der Lahngasse ab, um sich im ...

