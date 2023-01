Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 27.-29.01.2023

Simmern/Hunsrück (ots)

Simmern/Hunsrück

Aufmerksamer Nachbar und Feuermelder verhindern schlimmeres:

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Simmern zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Nachbar der eigentlich betroffenen Wohnung wurde durch einen Feuermelder auf den Rauch aufmerksam und informierte die Feuerwehr. Der 52-jährige Bewohner wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und aufgrund einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist stabil. Als Brandursächlich wurde ein vergessener Kochtopf auf dem Herd ausgemacht. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Durch das vorbildliche Verhalten des Mitteilers und den Feuermelder konnte letztlich schlimmeres verhindert werden.

Unfalllage:

Im Berichtszeitraum ereigneten sich insgesamt 16 Verkehrsunfälle im Dienstgebiet. Bis auf einen Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und mehreren Fußgängern (Pressebericht vom 27.01.2022) blieb es bei Sachschäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell