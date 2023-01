Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallfluch - Zeugen gesucht

Emmelshausen (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28.01.2023 kam es am Kreisverkehr am Zentrum am Park (ZAP) zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dortiges Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen wurde. Der Fahrer / die Fahrerin des unfallbeteiligten Fahrzeuges verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Zeitgleich fand die Karnevalsveranstaltung "KoKaBaNa" im ZAP statt. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall, dem Fahrzeug oder dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

