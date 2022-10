POL-NB: Dieseldiebstahl in Neubrandenburg

Stavenhagen (ots) - Wie gestern berichtet, (siehe unten angefügte Erstmeldung) wurde in der Zeit vom 04.10.2022 bis zum 05.10.2022 ein Pkw Ford Kuga in 17207 Röbel entwendet. Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte das geparkte Fahrzeug in den Nachmittagsstunden des 05.10.2022 hinter einer Tankstelle innerhalb des Stadtgebietes Stavenhagen aufgefunden werden. Der Pkw wurde zur Spurensuche und -sicherung sicherstellt und ...

