Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Fußgängerin

Neubrandenburg (ots)

Am 07.10.2022 gegen 10:30 Uhr ist es in der Neubrandenburger Oststadt zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 75-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW die Niels-Stensen-Straße und beabsichtigte nach rechts auf den Juri-Gagarin-Ring aufzufahren. Dabei übersah er die 65-jährige deutsche Fußgängerin, welche die Niels-Stensen-Straße von rechts nach links (also bergab) überqueren wollte. Die 65-Jährige stürzte auf Grund des Zusammenstoßes auf den Hinterkopf und war anschließend bewusstlos. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung konnte sofort mit der Erstversorgung beginnen, bevor die Dame mit ihren lebensbedrohlichen Verletzungen zur weiteren Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg gebracht wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die blendende Sonne ursächlich für den Verkehrsunfall. Der 75-jährige Fahrzeugführer hat einen Schock erlitten und musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Er konnte anschließend aber alleine den Unfallort mit seinem Fahrzeug verlassen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell