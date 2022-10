Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen - Worblingen) - Internet Schnäppchenkauf entpuppt sich als Betrug

Rielasingen (ots)

Wegen eines Betrugsfalls ermittelt die Polizei Rielasingen - Waiblingen. Eine Frau hat dort Anzeige erstattet, weil sie in einem Web-Shop im Internet eine Tischkreissäge stieß, die deutlich günstiger war, wie in Baumärkten und anderen Web-Shops. Sie bestellte die Kreissäge für ihren Vater zum Preis von knapp 300 Euro, bekam jedoch bis heute keine Lieferung. In ersten Ermittlungen im Internet fand die Polizei mehrere Warnmeldungen zu der Adresse www. mindroley.com, auf der die Bestellung erfolgte. Auch andere Käufer gingen dem Anbieter offenbar bereits auf den Leim. Wie es aussieht, ist das bezahlte Geld verloren. Die weiteren Ermittlungen zu dem Inhaber des Web-Shops dauern noch an. Die Polizei empfiehlt, bei günstigen Angeboten genauestens zu prüfen, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt oder nicht. Weitere Infos hierzu gibt es auch im Internet unter www. polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell