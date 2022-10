Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz)- Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Fürstenberg (ots)

In der Fürstenberg Straße ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer auf das vorausfahrende Auto eines 65-jährigen auffuhr und danach stürzte. Der Unfallhergang ist für die Polizei noch nicht ganz geklärt. Jedoch dürfte nach jetzigen Kenntnissen ein noch unbekannter Autofahrer kurz vor 18 Uhr von der Riedstraße in die Fürstenbergstraße eingebogen und am Unfall beteiligt gewesen sein. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen zu dem Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 5000 EUR entstanden sind, sich bei der Polizei unter Tel. 07531 9950 zu melden.

