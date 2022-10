Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autos streifen sich im Begegnungsverkehr

Polizei sucht Zeugen (04.10.2022)

Dauchingen (ots)

Zu einem Streifschaden gekommen ist es bei einem Unfall am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 5706, Villinger Straße, zwischen dem Kreisverkehr zur Kreisstraße 5705 und Dauchingen. Ein 56-jähriger fuhr mit einem Ford Focus auf der schmalen Straße in Richtung Dauchingen. Ihm kam ein dunkles Auto entgegen, das mit seinem Spiegel den Außenspiegel des Ford streifte und beschädigte. Obwohl der 56-Jährige sofort anhielt, fuhr das unbekannte Auto weiter und hinterließ einen Schaden am Ford in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

