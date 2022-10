POL-KN: (Konstanz) - Autoreifen landen in der Natur

Rottweil (ots) - Einen Unfall mit insgesamt rund 15.000 Euro Gesamtschaden verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Heerstraße. Ein 78-jähriger VW Touran Fahrer fuhr in Richtung Hausener Straße und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW T-Cross. Diesen schob er noch auf einen davorstehenden Seat Ibiza. Rückfragen bitte an: ...

