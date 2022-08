Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Ehepaar nach Unfall an der Weistraße gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Bereits am Samstag kam es gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem zwölfjährigen Radfahrer und einem 60 - 70 Jahre alten Radfahrer.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Weistraße / Roosenstraße.

Der Junge gab an, mit einem Fahrrad in Begleitung seines Freundes die Roosenstraße in Richtung Döpperstraße befahren zu haben, um in diese links einzubiegen. Dabei seien von rechts aus der Weistraße zwei Radfahrer gekommen, die ihrerseits nach links in die Roosenstraße abbiegen wollten.

Da diese keine Handzeichen gaben, ging der Junge davon aus, dass sie nicht abbiegen wollten. Daher setzte er mit seinem Freund die Fahrt fort. Die beiden Radfahrer hingegen bogen dann nach links ab. Trotz eines Ausweichmanövers des Jungen kam es zum Zusammenstoß mit dem Mann, bei dem beide hinfielen.

Hiernach meckerte der unbekannte Radfahrer den Jungen an und fuhr anschließend mit seiner Begleitung weiter.

Nach Angaben des Zwölfjährigen hatte der Radfahrer eine Verletzung an der Hand. Der Junge selbst blieb unverletzt, jedoch entstand an seinem Rad Sachschaden.

Beschreibung des Radfahrers:

Circa 185 cm groß, 60 - 60 Jahre alt, trug eine Brille und eine blaue Weste.

Beschreibung der Begleiterin:

Circa 170 cm groß, 60 - 70 Jahre alt, trug graue Haare, eine gepunktete Bluse, eine weiße Weste und eine weinrote Hose.

Die Polizei in Neukirchen-Vluyn bittet das Pärchen, sich unter der Rufnummer 02845 / 3092-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell