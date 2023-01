Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lahnstein (ots)

Am 29.01.2023 um 03:30 Uhr kam es in Lahnstein auf der B260, ungefähr in Höhe Ruppertsklamm, Fahrtrichtung Bad Ems, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Das unfallverursachende Fahrzeug überholte das vor ihm fahrende Fahrzeug verbotswidrig rechts und bremste dieses anschließend aus ungeklärter Ursache aus. Dabei fuhr das überholte Fahrzeug dem vorausfahrenden Fahrzeug auf, sodass ein leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich dann unvermittelt von der Unfallstelle in Richtung Bad Ems. Der Geschädigte verständigte die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Fahndung nach dem flüchtenden Unfallverursacher konnte dieser dann im Nahbereich gesichtet werden und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

