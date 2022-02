Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette

Diebstähle aus Garagen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich vier Anzeigen gingen bislang bei der Polizei in Coesfeld wegen Diebstählen aus Garagen oder Gartenlauben in der Nacht zum Mittwoch (2.2.) ein. In den meisten Fällen waren die Garagen nicht verschlossen oder aber Seitentüren, die im Garten lagen, waren nicht verschlossen. Auf der Lindenstraße und dem Peilsweg stahlen die Unbekannten Pedelecs; auf der Bahnhofsallee Werkzeuge und ein Pedelec. In einem weiteren Fall auf der Lindenstraße wurden aus einer Garage elektronische Werkzeuge gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

