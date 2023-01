Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Bendorf von Freitag, 27.01.2023, 08:00 Uhr bis Sonntag, 29.01.2023, 08:00 Uhr

Bendorf (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind - Bendorf/Rhein, Alter Weg

Am Freitag, dem 27.01.2023, beging gegen 18:25 Uhr ein 13-jähriges Kind den Gehweg der Ringstraße in Bendorf/Rhein aus Richtung Engerser Straße kommend in Gehrichtung Hauptstraße. Kurz nach dem Überqueren der Concordiastraße kam das Kind aus bislang ungeklärter Ursache ins Stolpern und stürzte auf die Fahrbahn der Straße "Alter Weg", wo zu diesem Zeitpunkt eine 41-jährige Pkw-Fahrerin in gleicher Richtung unterwegs war. Als die Pkw-Fahrerin das stürzende Kind kurz vor ihr bemerkte, versuchte sie noch, dem Kind auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Kind wurde durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Es wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Verkehrsunfallflucht - Bendorf/Rhein, Alter Weg 2

Bereits am Donnerstag, dem 26.01.2023, kam es in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Bendorf/Rhein, Alter Weg 2. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken der Pkw einer 47-jährigen Frau beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem weißen Pkw der 47-Jährigen konnten noch rote Farbabriebspuren festgestellt werden, die vom Unfallverursacher stammen dürften. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Quad / Diebstahl aus Scheune - Weitersburg, Hauptstraße

Bereits am Donnerstag, dem 26.01.2023, kam es in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 07:00 Uhr auf einem Privatanwesen in der Hauptstraße in Weitersburg durch bislang unbekannte Täter zu einem Diebstahl aus einer Scheune und einer Sachbeschädigung an einem Quad. Im Rahmen des Diebstahls wurde eine Musikbox und eine Shisha entwendet. Das Quad wurde augenscheinlich mittels Fußtritten an der Fahrzeugverkleidung beschädigt. Die Schadenssumme beider Taten kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von mehreren Verkehrsschildern - Weitersburg, Hauptstraße, Bendorfer Straße und Schulweg

In der Nacht von Freitag auf Samstag (27. auf 28.01.2023) wurden in der Zeit von 22:00 Uhr und 07:00 Uhr in der Ortslage Weitersburg mehrere Verkehrsschilder durch bislang unbekannte Täter entwendet, die anlässlich einer Baustelle und einer Ölspur durch die zuständigen Behörden aufgestellt worden waren. Die entwendeten Verkehrsschilder waren zum Tatzeitpunkt in der Hauptstraße, Bendorfer Straße und im Schulweg aufgestellt. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell