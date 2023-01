Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an Pkw

Boppard (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 26.01.2023, auf Freitag, kam es in der Tannenstraße im Ortsteil Buchholz zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Ein Reifen wurde mittels eines Stichwerkzeugs beschädigt, sodass dieser getauscht werden muss. Die Polizei Boppard hat entsprechende Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Gibt es Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben?

