Polizei Gütersloh

POL-GT: Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld am Tag nach Weihnachten - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Harsewinkel (FK) - Am Dienstag (27.12.) suchten Betrüger telefonisch über Stunden den Kontakt zu einer Seniorin aus Harsewinkel. Die Unbekannten gaben sich als Polizeibeamte aus und warnten ihr Opfer vor Bankmitarbeiterinnen und Bankmitarbeitern, welche Falschgeld in Umlauf bringen würden. Um den angeblichen Betrügern das Handwerk zu legen, sollte die Seniorin eine hohe Bargeldsumme an die Polizei übergeben.

Am Dienstagnachmittag kam es zu der Übergabe eines fünfstelligen Bargeldbetrags an die Betrüger. In der Vincenzstraße holte ein ca. 180cm großer und gepflegt erscheinender Mann das Geld ab. Er hatte dunkle Haare und dunkle Augen. Beschrieben wurde er als Südosteuropäer. Nach der Geldübergabe brach der Kontakt zu den Betrügern ab.

VORSICHT! Die Betrüger boten der Dame im Laufe der Gespräche an, sich die Notwendigkeit des Einsatzes über die Leitstelle der Polizei bestätigen zu lassen. Dafür sollte sie innerhalb des Telefonats die Nummer 110 wählen. Die Polizei warnt: Lassen Sie sich bei diesen Telefonaten niemals verbinden. Beenden Sie selber das Gespräch und wählen sie die Telefonnummer der Polizei, nachdem sie aufgelegt haben.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Gelder oder Wertgegenstände. Sie misstrauisch und beenden Sie diese Telefonate sofort. Sprechen Sie über die Anrufe der Betrüger mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn. Auch wenn eine sehr große Anzahl der Betrüger am Telefon scheitert, kommt es immer wieder zu der Übergabe von hohen Bargeldbeträgen an die Straftäter.

Für den Vorfall am Dienstag sucht die Polizei Zeugen. Wer hat rund um die Vincenzstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell