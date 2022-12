Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Diebstahl von Weihnachtsbäumen

Aalen (ots)

Böbingen an der Rems: Abgekommen von der Fahrbahn

Am Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr verursachte ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der Bundesstraße 29 einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach dem Ortsausgang Böbingen in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd kam er aufgrund eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit mehreren Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen ein Reklameschild der dortigen Tankstelle. Am BMW entstand ein Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro sowie weiterer Sachschaden im Wert von ca. 500 Euro. Der Unfallfahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Schwäbisch Gmünd-Hussenhofen: Diebstahl von Weihnachtsbäumen - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag wurden insgesamt 50 verkaufsfertige Weihnachtsbäume an der Hauptstraße im Bereich des Birkhofes entwendet. Die Nordmanntannen waren auf einer umzäunten Ackerfläche gegenüber des Areales des dortigen Lebensmitteldiscounters gelagert. Die zukünftigen Weihnachtsbäume hatten einen Wert von ca. 2.500 Euro. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Abtsgmünd-Untergröningen: Unfall verursacht und geflüchtet

In der Einfahrt der Ledergasse beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein unbekannter Autofahrer ein Verkehrsschild und entfernte sich anschließend vom Unfallort. An der Halterungsstange des Schildes entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Vermutlich hat der Fahrzeugführer beim Rangieren das Schild übersehen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter Tel. 07366/96660 zu melden.

