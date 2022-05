Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag 1 zu "Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Polizei findet eine leblose und eine bewusstlose Frau in Wohnung": Tatverdächtige in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Wie bereits berichtet, hat die Polizei am Samstagabend, 7. Mai, um 21.20 Uhr in einer Wohnung an der Straße Burgbongert eine tote sowie eine weitere, bewusstlose Frau gefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft gingen von einem Tötungsdelikt aus und führten die Ermittlungen in Form einer Mordkommission weiter.

Die Frauen, beide im Alter von 70 Jahren, lebten gemeinsam in der Wohnung. Die bewusstlose 70-Jährige wurde zunächst intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt. Sie steht in dem dringenden Verdacht, ihre Partnerin vor dem Hintergrund partnerschaftlicher Streitigkeiten mit Stichverletzungen getötet und anschließend versucht zu haben, sich selber das Leben zu nehmen.

Mittlerweile ist der Gesundheitszustand der Tatverdächtigen insoweit stabil, dass sie am Mittwochnachmittag, 11. Mai, einem Haftrichter vorgeführt wurde. Die 70-Jährige befindet sich nun gemäß Antrags der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen Mordes in Untersuchungshaft. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell