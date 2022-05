POL-NB: Diebstahlshandlung geglückt

Neustrelitz (ots) - Am 07.05.2022 gegen 11:30 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptreviers in Neustrelitz über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Penzliner Straße in Neustrelitz informiert. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand hielten sich zwei männliche Personen im Supermarkt auf, wobei einer von ihnen einen Rucksack mit sich führte. Die männliche Person mit dem Rucksack beabsichtigte zwei Waren im ...

mehr