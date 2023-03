Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 29. März 2023:

Peine (ots)

Vallstedt: Einbruch in Schule

Montag, 27.03.2023, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 28.03.2023, 07:15 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Montag, 27.03.2023, 17:30 Uhr, und Dienstag, 28.03.2023, 07:15 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten einer Grundschule in Vallstedt, Alvesser Straße, ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem vorgefundene Elektronikgeräte und Zubehör entwendet. Zum Wert des Diebesgutes und zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Auf ungeklärte Weise gelangten Täter ebenfalls in ein Sportheim eines Sportvereines in Vallstedt, Alvesser Straße. Aus dem Sportheim wurden diverse elektronische Geräte entwendet. Die Tatzeit lag hier zwischen Sonntagvormittag und Dienstagmittag. Ein möglicher tatzusammenhang kann angenommen werden. Hinweise an die Polizei unter 05171 / 999-0.

