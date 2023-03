Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 29. März 2023:

Lichtenberg: PKW Audi entwendet

Montag, 27.03.2023, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 28.03.2023, 07:40 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag, 27.03.2023, 20:00 Uhr, und Dienstag, 28.03.2023, 07:40 Uhr, einen in Lichtenberg, Schierke, auf einem Privatgrundstück abgestellten PKW Audi. Der Wert des schwarzen Audi Q5 wird mit rund 40000 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: E-Bike entwendet

Montag, 27.03.2023, 12:00 Uhr

Während sich der Eigentümer eines E-Bikes am Montagmittag kurz beim Einkauf in einer Apotheke in Salzgitter Lebenstedt, In den Blumentriften, befand, wurde das vor der Apotheke unverschlossen abgestellte E-Bike von unbekannten Täter entwendet. Der Wert des E-Bikes, Marke KTM, Typ Macina A 510, wird mit rund 2900 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 1897-0.

