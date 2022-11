Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Essen (ots)

Bereits am Donnerstagvormittag, den 03.11.2022, kam es zu einer Unfallflucht in der "Lerchenstraße" in Bad Essen. Zwischen 10:15 Uhr und 10:50 Uhr streifte ein Unbekannter auf dem Parkplatz einer Arztpraxis unweit der Straße "Drosselweg" einen grauen Toyota. Der Verursacher fuhr nach dem Verkehrsunfall weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Möglicherweise handelt es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen um ein rotes Auto. Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei in Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

