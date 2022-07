Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädiger auf Schulgelände

Gera (ots)

Gera: Bislang unbekannte Sachbeschädiger hielten sich auf einem Schulgelände in Gera-Lusan auf, sodass nun die Geraer Polizei ermittelt. Wie am gestrigen Tag bekannt wurde, beschädigten die Täter in der Zeit vom 08.07.2022 - 11.07.2022, offenbar durch Steinwürfe, drei große Glasscheiben am Gebäude der dortigen Grundschule sowie ein Insektenhotel, welches im Bereich der dortigen Regelschule steht. Insgesamt entstand so ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht nunmehr Zeugen, welche auffällige Personenbewegungen bei dem Schulgelände in der Saalfelder bzw. Rudolstädter Straße in Gera bemerkt haben. (RK)

