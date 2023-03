Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 30. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Diebstahl aus Einfamilienhaus

Mittwoch, 29.03.2023, gegen 13.15 Uhr

Eine 83-jährige Seniorin aus Lebenstedt ist am Mittwochmittag, gegen 13:15 Uhr, Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Demnach habe sie sich im Vorgarten ihres Einfamilienhauses in der Max-Planck-Straße aufgehalten. Hier sei sie von einem unbekannten Mann angesprochen und nach einer bestimmten Adresse gefragt worden. Der Mann habe sich anschließend in die angegebene Richtung entfernt und die Seniorin habe weitere Arbeiten im Garten vorgenommen. Kurze Zeit später habe sie bemerkt, dass die nur angelehnte Haustür weiter als ursprünglich geöffnet gewesen war. Bei der Nachschau im Haus sei sie plötzlich im Schlafzimmer auf den unbekannten Mann von zuvor getroffen. Dieser habe das Haus dann fluchtartig in unbekannte Richtung verlassen. Später stellte die Seniorin den Diebstahl von Schmuck fest. Beschreibung des unbekannten Täters: männlich, Mitte 30, zirka 175 cm groß, korpulente Statur, trug einen Vollbart und war dunkel gekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Hinweise erbittet die Polizei unter 05341 / 1897-0.

