POL-MK: Pkw-Scheibe zertrümmert/ Auf Vorkasse-Betrüger hereingefallen

Schalksmühle (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Straße Am Golfplatz mehrere Fahrräder und Pedelecs entwendet. Die Täter brachen dazu in drei Fällen in Werkzeugschuppen oder Gartenhäuschen ein. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 02353/9199-0 mit der Polizeiwache Halver in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: ...

mehr