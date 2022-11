Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tresor bei Wohnungseinbruch entwendet/Werkzeug aus VW Caddy gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Hang entwendeten Unbekannte zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmorgen einen kleinen Tresor mitsamt Wertgegenständen. Zutritt zur Wohnung verschafften sich die Täter zuvor, indem sie ein Fenster der im Erdgeschoss liegenden Wohnung aufhebelten. Zeugenhinweise können unter 02351/9099-0 an die Polizeiwache in Lüdenscheid gegeben werden. (schl)

Indem sie die Heckscheibe zerstörten, erhielten unbekannte Täter zwischen Mittwochabend, 19:20 Uhr und Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr Zugriff auf den Innenraum eines an der Willy-Bürger-Straße parkenden VW Caddy. Aus dem Fahrzeug stahlen sie eine Tasche mit Werkzeugen sowie Messgeräten. Täterhinweise liegen der Polizei bislang nicht vor. (schl)

