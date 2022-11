Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Balve (ots)

Zwischen 11:55 und 18:35 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Randstraße ein. Ein Bewohner stellte durchwühlte Schränke und Schubladen sowie zwei offen stehende Fenster fest und informierte die Polizei. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck, darunter mehrere Ringe. Wie die Einbrecher in das Haus gelangten, steht derzeit nicht zweifelsfrei fest. Türen und Fenster wiesen keine Beschädigungen auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 02375-2275 mit dem Bezirksdienst in Balve in Verbindung zu setzen. (schl)

