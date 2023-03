Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 30. März 2023:

Bild-Infos

Download

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Bürocontainer

Dienstag, 28.03.2023, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 29.03.2023, 06:10 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch Einschlagen von Fenstern in das Innere zweier Bürocontainer auf einem Betriebsgelände an der Leipziger Straße in Wolfenbüttel. Zumindest aus einem Container wurde vorgefundenes Bargeld entwendet und eine Deckenleuchte zerstört. Der Schaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Büroraum

Dienstag, 28.03.2023, 20:30 Uhr, bis Mittwoch, 29.03.2023, 09:30 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in Wolfenbüttel, Am Exer. Aus dem Büro wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird mit zirka 400 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen / Hemklenrode: Rattengift ausgelegt

Vermutlich durch unbekannte Täter wurde Anfang der Woche, Dienstag, 28.03.2023, bis Mittwoch, 29.03.2023, mutmaßlich Rattengift auf einem Zaun in Hemkenrode, Josef-Schnuch-Straße, abgelegt. Die blauen Kugeln (siehe beigefügtes Bild) wurden auf dem Zaun in einer Höhe von zirka 1 Meter abgelegt vorgefunden. Die Polizei bittet um besondere Vorsicht. Gefahren für Tiere aber auch möglicherweise für Kleinkinder können beim Verzehr nicht ausgeschlossen werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Cremlingen unter 05306 / 932230.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell