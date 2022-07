POL-MG: Drogendealerin geht in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots) - Ein neunjähriger Junge ist am Mittwoch, 20. Juli, um 17.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hofstraße / Rheydter Straße in Dahl schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein 61-jähriger Autofahrer war auf der Hofstraße unterwegs und wollte auf der entsprechenden Fahrspur rechts in die Rheydter Straße abbiegen, als der Junge von rechts auf die ...

mehr