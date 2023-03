Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 31. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Autodiebe unterwegs, zwei PKW entwendet

Mittwoch, 29.03.2023, bis Donnerstag, 30.03.2023

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Autodiebe im Stadtgebiet von salzgitter Lebenstedt unterwegs. So wurde ein in einer Einfahrt eines Privatgrundstückes im Lernbachweg abgestellter BMW entwendet. Der Wert des weißen BMW 530D, XDRIVE, wird mit rund 38000 Euro angegeben. Ein grauer Audi A 5, welcher in der Liebermannstraße abgestellt war, war ebenfalls das Ziel von Autodieben. Hier wird der Wert des Fahrzeugs mit rund 53000 Euro angegeben. Hinweise in beiden Fällen erbittet die Polizei unter 05341 / 1897-0.

