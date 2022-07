Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann wirft Gegenstände aus dem Fenster und randaliert - Einsatz der Polizei am Sonntagabend

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (10.07.2022), gegen 19:35 Uhr, kam es in Wuppertal-Unterbarmen zu einem größeren Polizeieinsatz. Anwohner meldeten einen Mann, der in seiner Wohnung an der Friedrich-Engels-Allee lautstark randalierte und Gegenstände aus dem Fenster warf. Da eine Kontaktaufnahme mit dem Randalierer durch die eingesetzten Polizisten scheiterte und die Möglichkeit bestand, dass er sich im Besitz gefährlicher Gegenstände befand, wurde ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Der Zugriff erfolgte um 21:30 Uhr. Der Mann, der sich alleine in seiner Wohnung aufhielt, konnte unverletzt in Gewahrsam genommen werden. Nach ersten Erkenntnissen könnten psychische Probleme ursächlich für sein Verhalten gewesen sein. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Fachklinik. Während der polizeilichen Maßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Oberbarmen gesperrt werden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell