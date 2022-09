Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte Täter brechen in Imbiss in der Innenstadt ein

Bergisch Gladbach (ots)

Der Besitzer eines Imbiss auf der Hauptstraße in Bergisch Gladbach bemerkte am Samstag (24.09.) einen Einbruch in seinen Laden. Er war nach eigenen Angaben zuletzt am Vortag gegen 21:30 Uhr vor Ort und hatte den Laden ordnungsgemäß abgeschlossen. Insgesamt entwendeten die Täter mehrere hudnert Euro Bargeld.

Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei erneut zur Tatörtlichkeit gerufen. Unmittelbar neben dem Imbiss hatten die unbekannten Täter versucht in eine Praxis einzubrechen, welche man über das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses erreicht. An der Eingangstüre konnten mehrere Hebelmarken am Türblatt sowie am Türrahmen festgestellt werden.

Auf den ersten Blick gelang es den Tätern hier jedoch nicht, in die Räumlichkeiten der Praxis einzubrechen. Der Schaden an der Eingangstür wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und verständigte eine Spurensicherung. Hinweise zu diesen Taten nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell