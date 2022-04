Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gestellt

Mühlhausen (ots)

Eine Anwohnerin aus der Heinrich-Pfeiffer-Straße meldete sich in der Nacht vom Ostermontag zum Dienstag bei der Polizei und gab an, dass in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen wird. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte den Einbruch in zwei Kellerräume des Hauses sowie einen 25-jährigen Täter, als er dabei war einen weiteren Keller einzubrechen, feststellen. Einem zweiten 22-jährigen Täter gelang vorerst die Flucht. Seine Identität wurde jedoch schnell ermittelt, da dieser bereits polizeibekannt ist und von den Beamten vor Ort erkannt wurde. Das Diebesgut wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Der vorläufig festgenommene 25-Jährige wurde nach Abschluss der Ermittlungen, auf Weisung der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, entlassen.

