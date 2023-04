Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 4. April 2023:

Peine (ots)

Ilsede / Adenstedt: Zwei leicht verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Montag, 03.04.2023, gegen 11:20 Uhr

Am Montag, gegen 11:20 Uhr, ereignete sich in Adensedt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte ein 25-jähriger Autofahrer von der Großen Straße (Landesstraße 413) nach links in die Ölsburger Straße abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das entgegenkommende und bevorrechtigte Auto einer 49-jährigen Fahrerin. Durch die Kollision wurden beide Personen leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entsandt Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

