POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 31.03.-02.04.2023++

Stadt und LK Lüneburg

Bereits am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, kam es in Lüneburg, Röntgenstraße, Durchgang zur Eckermannstraße im Bereich des dortigen Spielplatzes zu einem Vorfall mit einem Hund. Eine 64-jährige Spaziergängerin und ein ca. 45-jähriger Hundehalter mit vermutlich einem Rottweiler begegneten sich auf einem schmalen Weg. Trotz einer Leine und den Worten:" Der beißt nicht", biss der kräftige Hund der Frau in den Oberarm. Die Wunde wurde im Städtischen Klinikum genäht. Der ca. 175 cm große schlanke Hundehalter wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Er trägt eine Brille und hat sehr kurze Haare, annähernd Glatze. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg entgegen.

Am Wochenende kam es zu mehreren Trunkenheitsfahrten im Stadt- und Landkreisgebiet. Am frühen Sonntag gegen 00.20 Uhr wurde eine 20-jährige Fahrerin eines PKW in der Bockelmannstraße mit einem vorläufigen Wert von 1,47 %o gestoppt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Erste Merkmale deuten jedoch darauf hin, dass dieser gefälscht ist und sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Wenig später wurde in Melbeck gegen 02.30 Uhr ein 19-jähriger mit einem Pkw angehalten. Er wies einen Wert von 0,7 %o auf. Hier wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet. Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr wurde in Adendorf in der Borgwardstraße ein 35-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Er pustete anschließend einen Wert von 2,2 %o und ist zudem auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 22.10 Uhr am Samstagabend entwendete ein polizeibekannter 15-Jähriger im Parkhaus Am alten Ziegelhof einen Motorroller und machte anschließend eine "Spritztour". In der Dahlenburger Landstraße in Höhe der Walter-Böttcher-Straße fährt er anschließend vor einen PKW, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen kann. Es kommt zum Zusammenstoß und der 15-jährige wird verletzt ins Klinikum verbracht. Hier läuft er dann nach kurzer Behandlungszeit wieder weg.

In der Nacht zu Samstag wurde ein annähernd neuwertiger Audi A4 eines Carsharing-Unternehmens von einer bislang unbekannten Person angemietet. Wenige Stunden nach der Benutzung des gemieteten Fahrzeuges wurde es in der Feldmark bei Wittorf aufgefunden. Das Fahrzeug wurde komplett "ausgeschlachtet". Neben Reifen, Türen, Motorhaube und kompletter Beleuchtung waren auch einzelne Motorteile ausgebaut worden.

PI Lüchow

Brand ohne Schaden

Ereignisdatum: Fr., 31.03.2023, 09:30 Uhr Ereignisort: 29475 Gorleben, Streßelfeld Kurzsachverhalt: Ein Angestellter eines Abfallunternehmens bemerkte während der Fahrt mit dem Müllfahrzeug einen lauten Knall und folgenden Rauch im Abfallsammelbehälter. Bei einer anschließenden Leerung des Fahrzeuges und einer Begutachtung durch die Feuerwehr konnte ein defekter Akku als Brandursache ermittelt werden. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Sachbeschädigung

Ereignisdatum: Sa., 01.04.2023, 01:50 - 01:53 Uhr Ereignisort: 29451 Dannenberg, Schloßgraben, Busbahnhof Kurzsachverhalt: Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich mittels Steinwurf eine Glasscheibe des Wartehäuschens am Busbahnhof. Zeugen konnten daraufhin beobachten, wie sich etwa fünf dunkel gekleidete Personen, vermutlich Jugendliche, über die Brücke zum Thielenburger See entfernten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüchow unter der Rufnummer 05841/122-215.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer Ereignisdatum: Fr., 31.03.2023, 14:58 Uhr Ereignisort: 29451 Dannenberg, St. Georg Kurzsachverhalt: Die 66-jährige Unfallbeteiligte aus der Samtgemeinde Elbtalaue übersah beim Abbiegen mit ihrem PKW den vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Fahrradfahrer, welcher daraufhin mit dem Heck des PKW kollidierte. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Ereignisdatum: Sa., 01.04.2023, 22:20 Uhr Ereignisort: 29462 Wustrow, Dolgow Kurzsachverhalt: Ein 45-jähriger aus der Samtgemeinde Lüchow führte seinen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,40 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Ereignisdatum: So., 02.04.2023, 00:53 Uhr Ereignisort: 29451 Dannenberg, Lüggau Kurzsachverhalt: Eine 52-jährige aus der Samtgemeinde Elbtalaue führte ihren PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,31 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Stadt und LK Uelzen

Versuchter Raubüberfall Am Samstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, nähert sich ein männlicher Täter den am Rathaus in Uelzen sitzenden 26 und 27 Jahre alten Opfern und versucht der 27-jährigen ihre Geldbörse zu entreißen. Als der 26-jährige Freund seine Freundin schützen will, sticht der Täter zunächst ihm in die Hand und anschließend der Frau in den Oberschenkel. Dann flüchtet der Mann ohne Beute in Richtung Albertstraße. Beide Personen werden durch die Stiche leicht verletzt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Versuchter Einbruch

In der Zeit von Freitag 11:00 Uhr bis Samstag 16:45 Uhr wurde versucht das Schloss einer Tür an einem Gewerbeobjekt in Bad Bodenteich, An der Masch, aufzuhebeln. Der Versuch misslang, da der oder die Täter das Schloss nicht überwinden konnten.

Diebstahl von Reifensätzen

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses in Uelzen, Am Funkturm, indem sie den Zaun zerschnitten. Anschließend brachen sie einen Container auf und entwendeten Komplettreifensätze aus diesem. Die Schadenssumme ist bislang noch nicht bekannt.

Diebstahl aus Umkleideschrank

In der Jod-Sole-Therme Bad Bevensen wurde am Samstag zwischen 12:00 Uhr und 13:40 Uhr aus einem Umkleideschrank eine Geldbörse entwendet. Die Geldbörse konnte später wieder aufgefunden werden, aber Bargeld in Höhe von ca. 300 Euro fehlten.

Brand

Am Samstag, um 09:48 Uhr, kam es in Uelzen, Bremer Straße, zum Brand einer Holz verarbeitenden Maschine, der durch Mitarbeiter selbst gelöscht werden konnte. Die Restlöscharbeiten übernahm die Feuerwehr. Der Schaden liegt geschätzt bei ca. 10.000 Euro. Fahrlässigkeit kann als Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Verkehrsunfall

In Ebstorf, Bahnhofstraße, kam es am Samstag gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mann wollte die Bahnhofstraße im Bereich einer Querungshilfe mit seinem Pedelec queren. Hier wurde er von einem 86-jährigen PKW-Fahrer erfasst, der aus dem Kreisverkehrs in die Bahnhofstraße einbog. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro.

Verkehrsunfall

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es bei Jelmstorf auf der Kreisstraße 49 gegen 16:04 Uhr. Dort kam ein 21-jähriger mit seinem PKW von der Straße ab, drehte sich und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurde in Uelzen, auf dem Albrecht-Thaer-Platz ein Stromverteilerkasten vermutlich durch einen rückwärtsfahrenden LKW beschädigt. Anschließend entfernt sich der LKW unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Verteilerkasten beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es Samstagabend gegen 18:15 Uhr in Holdenstedt, Sportweg. Dort kam ein grauer Ford Fiesta zunächst rechts gegen den Bordstein und prallte dann auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen geparkten PKW. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem geparkten PKW beträgt ca. 11.000 Euro.

