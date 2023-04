Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Alles nur ein April-Scherz!?" -> gegen den Fachkräftemangel: Einsatzkräfte der Lüneburger Blaulichtfraktionen jetzt vielseitig einsetzbar wie ein "Schweizer Taschenmesser" ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lüneburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von DRK, ASB, THW, DLRG, Feuerwehr Lüneburg und der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.04.2023

++ "Alles nur ein April-Scherz!?" -> gegen den Fachkräftemangel: Einsatzkräfte der Lüneburger Blaulichtfraktionen jetzt vielseitig einsetzbar wie ein "Schweizer Taschenmesser" ++

Lüneburg

Natürlich handelt es sich bei unserer aktuellen Aktion der Lüneburger Blaulichter "Eine:r für Alles" um einen April-Scherz. Alle Organisationen der Lüneburger Blaulichtfamilie sind und bleiben jeweilige Spezialisten in ihrem Bereich und sind so gemeinsam 24/7 für euch da.

Dabei sind alle Organisationen von DRK, ASB, THW, DLRG, Feuerwehr und Polizei nicht nur im Socialmedia-Bereich dauerhaft im fachlichen Austausch und somit wirklich gemeinsam "vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser".

Die Themen Fachkräftemangel und Nachwuchsgewinnung bewegt uns als Blaulichtfamilie jedoch wirklich und lässt uns auch hier enger zusammenrücken.

Als Polizei appellieren wir: "Unterstützt in eurer Freizeit das #Ehrenamt bei DRK, ASB, THW, DLRG oder Feuerwehr! ... oder habt ihr sogar Interesse euch beruflich in diese Richtung zu orientieren?"

Interessierte am Polizeiberuf in der Region laden wir am Samstag, 22.04.23, zum "Aktionstag - Mein Weg zur Polizei 3.0" in Lüneburg ein. Weitere Infos folgen.

Weitere Infos zu allen Blaulichtfraktionen finden sich auch auf den Social-Media-Präsenzen auf facebook, twitter und Instagram der Lüneburger Blaulichter von

#asblueneburg

#drklueneburg #thwlueneburg #dlrglueneburg #feuerwehrlüneburg #polizei.lueneburg #polizeilg #sicherinheideundwendland #blaulichtfamilie #blaulichtfamilielueneburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell