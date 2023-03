Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ reisende Täter" - drei Männer schleichen auf Hof herum - Bargeld mitgenommen ++ Geldbörse aus Handtasche entwendet - "Achten Sie auf Ihre Wertsachen!" ++ Mehrere Anrufe Falscher Polizeibeamter

Lüneburg (ots)

Presse - 30.03.2023

Lüneburg

Reppenstedt - Geldbörse aus Handtasche entwendet - "Achten Sie auf Ihre Wertsachen!"

Am Vormittag des 29.03. wurde einer 79-jährigen Seniorin beim Einkaufen die Geldbörse entwendet. Diese befand sich gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt im Wiesenweg. Ihre Geldbörse befand sich in einer am Einkaufswagen angehängten Handtasche. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise Ihrer Polizei:

- Tragen Sie Ihre Wertsache am Körper ... am besten in ge- bzw. verschlossenen Innentaschen. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden mit welchem Anliegen auch immer. - Bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. - Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe. Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Informieren Sie Ihre Banken über den Diebstahl und veranlassen Sie die Sperrung für das elektronische Lastschriftverfahren (KUNO-Sperrung) bei einer Polizeidienststelle.

Lüneburg - Mehrere Anrufe Falscher Polizeibeamter - Bürgerinnen und Bürger reagieren vorbildlich

Im Verlauf des gestrigen Tages, 29.03., kam es zu mehreren Anrufen Falscher Polizeibeamter im Bereich Landkreis und Hansestadt Lüneburg. Unter anderem wurde ein 75-jähriger Senior angerufen, welchem am Telefon mitgeteilt wurde, dass nach einem Einbruch Täter festgenommen wurden und man einen Zettel mit seinem Namen gefunden hätte. Der Senior erkannte den Betrug sofort und beendete unverzüglich das Gespräch. Auch einer 84-jährigen Embsenerin konnten die Täter nichts vormachen, die versuchten mit der gleichen Geschichte Vermögenswerte bei dieser zu erfragen. Sie übergab das Telefonat direkt an ihre Enkeltochter, welche daraufhin das Gespräch beendete.

Lüneburg - Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Hinweise

Am frühen Morgen des 30.03. kam es gegen 06:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden im Bereich des Fuchsweges. Eine 39-jährige Radfahrerin befuhr den Fuchsweg in Richtung Offizierskasino, hierbei kam ein unbekannter männlicher Fahrer eines Pedelecs links aus einem Waldweg, sodass sich die Wege der Radfahrenden kreuzten. Die 39-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der männliche Radfahrer entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise zu dem Radfahrer nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Schaafhausen - Einbruch auf Firmengelände - Täter flüchten mit Pkw

Auf das Gelände einer Landmaschinenfirma in Schaafhausen brachen Unbekannte in der Nacht zum 30.03.23 ein. Die Täter hatten gegen 01:30 Uhr gewaltsam einen Zaun geöffnet und hatten versucht in die Gebäude einzudringen. In der Folge flüchteten die Täter mit einem Pkw. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und kontrollierte parallel mehrere Fahrzeuge. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Schwienau, OT. Melzingen/Masendorf/Gorleben/Gartow - "reisende Täter" - drei Männer schleichen auf Hof herum - Bargeld mitgenommen

Mit drei "ungebetenen Gästen" hatten es Anwohner in den Mittagsstunden des 29.03.23 auf einem Hofgelände in der Hauptstraße zu tun. Drei unbekannte Männer hatten sich gegen 11:30 Uhr auf dem Hofgeländer herumgetrieben, da sie angeblich einen Wagenheber brauchten. Unbemerkt muss einer der Täter ins Haus gekommen sein und konnte sich Bargeld greifen. Die Männer, die vermutlich mit einem blausilbernen Pkw Audi mit Österreichischem Kfz-Kennzeichen (AM456JR) unterwegs waren, verschwanden in der Folge. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Gegen 15:50 Uhr waren dann die selben "reisenden Täter" in Gartow aktiv. In der Hauptstraße suchten die Männer ein Wohnhaus auf, schlichen dort hinein und konnten sich eine Schmuckkassette greifen. Auch hier wurden die drei Männer mit dem betreffenden Pkw Audi mit Österreichischem Kfz-Kennzeichen (AM456JR) beobachtet.

Gegen 14:00 Uhr kam es in Masendorf bei Uelzen zu einem ähnlichen Einschleichdiebstahl. Hier wurden keine Personen oder Fahrzeuge beobachtet und auch nichts gestohlen. Gegen 14:50 Uhr wurde in einem Wohnhaus in der Vietzer Straße in Gorleben, OT. Meetschow ebenfalls Bargeld gestohlen. Aufgrund der zeitlichen/räumlichen Nähe zu den anderen Taten, ist ein Zusammenhang nicht unwahrscheinlich.

Die Polizei ermittelt und geht von überregional reisenden Einschleichdieben aus. Die Polizei ermittelt und geht von überregional reisenden Einschleichdieben aus. Bundesweite Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.

Hinweise auch zu weiteren verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, bzw. Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - betrunken ohne Führerschein unterwegs

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 29.03.23 in der Marschstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,18 Promille fest. Parallel war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Suderburg/Uelzen - betrunkener Autofahrer leistet Widerstand - 2,6 Promille

Mit einem betrunkenen und renitenten Fahrer eines Pkw BMW aus Hamburg hatte die Polizei alle Hände voll zu tun in den Abendstunden des 29.03.23. Der 45-Jährige aus Hamburg war mit seinem Pkw BMW gegen 19:30 Uhr auf der Bundesstraße 4 aufgrund seiner Fahrweise (in Schlangenlinien) aufgefallen. Eine Polizeistreife stoppte den Mann, bei dem in der Folge ein Alkoholwert von 2,67 Promille festgestellt wurde. Bei dem sich anschließenden Transport zur Blutentnahme leistete der 45-Jährige erheblichen Widerstand und Griff die Polizeibeamten an. Dieses Verhalten setzte der Mann auch während der Blutentnahme fort. Im Anschluss verbrachte der Mann den Abend zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Uelzen - ohne erforderlichen Führerschein unterwegs

Einen 63 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 29.03.23 in der Friedrich-Ebert-Straße. Bei der Kontrolle de Uelzeners gegen 14:20 Uhr stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt; ein Strafverfahren eingeleitet.

Bad Bevensen - alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford mit polnischem Kfz-Kennzeichen stoppte die Polizei in den Abendstundend es 29.03.23 in der Straße Zur Amtsheide. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten den Einfluss von Alkohol (0,3 Promille) sowie Kokain und Cannabis fest.

