POL-LG: ++ Bardowick - Betrug im letzten Moment vereitelt - Hinweise ihrer Polizei ++ Bad Bodenteich - Körperverletzung am Elbe-Seiten-Kanal - Zeugen gesucht ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 29.03.2023

Lüneburg

Lüneburg - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt

Zwischen dem 27.03. und dem 28.03. kam es im Rahmen von Streitigkeiten innerhalb einer Wohnung im Stadtteil Kaltenmoor zu einer Häuslichen Gewalt. Ein 24-jähriger Lüneburger schlug und schubste seine Freundin unter anderem, sodass diese Verletzungen am Körper davontrug. Der 24-Jährige erhielt für mehrere Tage eine Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung, zudem erwartet diesen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Radbruch - Briefkasten beschädigt - Briefe entwendet - Hinweise

Zwischen dem 23.03. und dem 27.03. beschädigten Unbekannte einen Briefkasten einer Schule in der Schäfer-Ast-Straße. Dieser wurde gewaltsam geöffnet und vermutlich auch darin befindliche Briefe entwendet. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Bardowick - Betrug im letzten Moment vereitelt - Hinweise ihrer Polizei

Im Verlauf des 27.03. erhielt eine 67-jährige Bardowickerin über ihren Messenger eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter. Diese habe eine neue Handynummer und forderte in der Folge über WhatsApp einen Geldbetrag von gut 800 Euro, da sie eine Rechnung begleichen müsse. Die 67-Jährige schöpfte keinen Verdacht, sodass ihr Ehemann am Folgetag zur Bank fuhr, um eine Überweisung auf ein ausländisches Konto durchführen zu lassen. Dank einer Mitarbeiterin flog der Betrug auf, sodass es zu keiner Überweisung kam.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Parallel weist die Polizei auch nochmals auf die aktuelle Plakat- und Messenger-Kampagne in der Region Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hin: "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! -> Machen Sie mit!" - Polizei geht neue Wege und startet Präventionskampagne über Messenger-Dienste ++ gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" ++ kurze Hinweise und Aufklärung ++ In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg. Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte". 60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer. "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!" Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken. Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!" Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen. Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch. Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/ oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüneburg - Brand in Temperofen - Arbeiter leicht verletzt

Aus ungeklärter Ursache geriet die Innenisolierung eines Ofens am Nachmittag des 28.03. innerhalb einer Firma in der Otto-Brenner-Straße in Brand. Bei einem Löschversuch erlitt ein 47-jähriger Mitarbeiter eine leichte Rauchgasintoxikation. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde der Brand am Ofen gelöscht. Es entstand Sachschaden.

Lüneburg - Kollision im Abfahrtsbereich - drei Leichtverletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es 28.03. gegen 17:00 Uhr im Bereich Ausfahrt Adendorf auf der Ostumgehung (B4). Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda und ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw Audi fuhren an der AS Adendorf ab und verteilten sich auf den dortigen Rechtsabbieger und den Linksabbieger. Der 33-Jährige entschied sich in der Folge doch nach links abbiegen zu wollen, kollidierte seitlich mit dem Pkw Audi und stieß zudem noch mit einem entgegenkommenden Pkw BMW zusammen. Bei dem 33-jährigen Verursacher konnte eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Alle drei Fahrer der Pkw wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Adendorf - Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Hinweise

Zwischen dem 24.03. und dem 28.03. entwendeten Unbekannte von einer Baustelle im Danziger Weg eine gesicherte Rüttelplatte. Es entstand ein Sachschaden von gut 1600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Fiesta stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 28.03.23 im Bereich Adolfplatz. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 12:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest, so dass weitere strafprozessuale Maßnahmen eingeleitet wurden.

Uelzen

Bad Bodenteich - Körperverletzung am Elbe-Seiten-Kanal - Zeugen gesucht

Nach einem Angriff und Körperverletzung auf einen 20 Jahre alten jungen Mann in den Nachmittagsstunden des 28.03.23 im Bereich des Uferwegs (Orts-/Ostseite) des Elbe-Seiten-Kanals sucht die Polizei mögliche Zeugen. Ein Unbekannter hatte sich gegen 16:30 Uhr dem 20-Jährigen, der auf dem Uferweg spazieren ging von hinten genähert und ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen sowie getreten. Anschließend flüchtet der Angreifer, der dunkel gekleidet war, zu Fuß. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Hinweise auch zu möglichen verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Tür, Garage und Mauerwerk beschmiert - Polizei ermittelt - Zeugenaufruf: "Verdächtige Personen wahrgenommen?"

Eine Tür, eine Garage sowie Mauerwerk beschmierte ein Unbekannter in der Nacht zum 29.03.23 an und im Umfeld der Polizeistation Bad Bodenteich in der Schützenstraße mit silberner und schwarzer Farbe. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise auch zu möglichen verdächtigen Personen nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Rosche - Stein geworfen - Bleiglasfenster an Kirche beschädigt

Mit einem Stein beschädigten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. und 27.03.23 ein Bleiglasfenster an der St. Johannis-Kirche An der Kirche in Rosche. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel. 05803-96934-0, entgegen.

Ebstorf - Jugendlicher mit Kleinkraftrad ohne Führerschein

Einen 15-Jährigen mit einem Kleinkraftrad kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 28.03.23 gegen 18:45 Uhr in der Lüneburger Straße. Da der Jugendliche keinen Führerschein für das Kleinkraftrad besaß, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Parallel wurde das Kleinkraftrad aufgrund vorheriger Verstöße sichergestellt.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtverbot

Das aktuell gültige Durchfahrtverbot in der Hauptstraße - Ecke Bergstraße kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 28.03.23. Dabei ahndeten die Beamten zwei Verstöße "kostenpflichtig". Weitere Kontrollen folgen ...

