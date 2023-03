Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pedelecs aus Tiefgarage entwendet - Hinweise ++ Uelzen - Einbruch in Büroräume - Laptop als Beute ++ Uelzen - Heckenbrand beim Friedhof ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.03.2023

Lüneburg

Lüneburg - Pedelecs aus Tiefgarage entwendet - Hinweise

Am 26.03. zwischen 13:00 und 16:00 Uhr entwendeten Unbekannte zwei Pedelecs aus einer Tiefgarage in der Soltauer Straße. Diese befanden sich im Tatzeitraum in einer Fahrradhalterung eines Pkw. Bei einem der Fahrräder handelte es sich um ein schwarz/silbernes Rad der Marke Pegasus. Das andere entwendete Fahrrad war rot und von der Marke i:SY. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise

Am 26.03. zwischen 20:00 und 23:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Ziegeleiweg ein. Aus dem Haus wurde unter anderem Schmuck entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Scharnebeck - Brennender Müllcontainer auf Schulhof - Hinweise

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 26.03. gegen 14:00 Uhr zu einem Brand eines Müllcontainers auf einem Schulhof im Duvenbornsweg. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand in dem Container gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Handorf - Motorradfahrer flüchtet nach Unfall - Fahrer alkoholisiert

Durch Zeugen wurde in den Nachmittagsstunden des 26.03. ein verunfalltes Motorrad im Bereich der Kreisstraße 49 festgestellt. Nach Ermittlungen durch Polizeibeamte wurde festgestellt, dass sich der 30-jährige Fahrer des Kleinkraftrades an seiner Wohnanschrift befand. Dieser wies einen Atemalkoholwert von mehr als 0,9 Promille auf. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Lüneburg - Pkw kollidiert mit Ampel - Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum 27.03. gegen 00:30 Uhr in der Bockelmannstraße. Gemäß Zeugenaussagen befuhr ein Pkw Opel Astra die Bockelmannstraße von Adendorf kommend in Richtung Innenstadt. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der 21-jährige Fahrer in Höhe Feuerwehr nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kollidierte mit dem Mast einer Ampel. Sowohl der 21-jährige Fahrer, als auch der 45-jährige Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Neben der überhöhten Geschwindigkeit besteht der Verdacht, dass der 21-Jährige beeinflusst gewesen sein könnte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüneburg - Pedelec-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden des 27.03. Gegen 06:30 Uhr befuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Pkw Mini die L221 und beabsichtigte nach links in die Otto-Brenner-Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 51-jährigen Pedelec-Fahrers, welcher die Otto-Brenner-Straße in Richtung Zeppelinstraße befuhr. Der 51-Jährige wurde bei der Kollison schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 3500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT. Pannecke - Brand einer Maschinenhalle/Scheune - Halle, landwirtschaftliches Gerät und Getreidelager von Brand betroffen - Feuerwehre im Großeinsatz

Zu einem Brand einer größeren Maschinenhalle/Scheune kommt es aktuell in der Ortschaft Pannecke. Aus bis dato ungeklärter Ursache war es gegen 12:00 Uhr zu dem Brand der Halle gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und löscht das Gebäude. Betroffen sind neben der Halle auch diverse landwirtschaftliche Maschinen sowie ein Getreidelager, so dass der Sachschaden aktuell mit mehr als 1.000.000 Euro beziffert wird. Die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aufgrund der Rauchentwicklung haben die Behörden eine Warnmeldung herausgegeben: "Bitte Fenster und Türen geschlossen halten".

Hitzacker - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 59 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford stoppte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 26.03.23 in der Lüneburger Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 14:15 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass eine Blutentnahme im Rahmen des Strafverfahrens durchgeführt wurde.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Büroräume - Laptop als Beute

In Büroräume in der Veerßer Straße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. und 26.03.23 ein. Die Täter hatten mehrere Türen sowie im Inneren Schränke aufgebrochen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei gelangten sie an ein Laptop, welches sie mitnahmen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - SB-Staubsauger auf Tankstellengelände aufgebrochen - Zeugen beobachten Täter

Einen SB-Staubsauger-Automaten auf dem Tankstellengelände Neu Ripdorf brachen Unbekannte in den späten Abendstunden des 26.03.23 auf. Zeugen beobachten gegen 23:50 Uhr eine Person, die sich gerade mit einem Werkzeug an dem SB-Automaten zu schaffen machte. Kurze Zeit später stieg der Mann in einen silbernen Pkw mit mindestens drei weiteren Personen. Diebesgut: ein geringer Münzgeldbetrag < 20 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Heckenbrand beim Friedhof

Zum Brand einer Hecke auf dem Friedhof Veerßen in der Von-Estorff-Straße kam es in den späten Nachmittagsstunden des 26.03.23. Das Feuer konnte gegen 17:00 Uhr noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert den Verkehr

Mit Schwerpunkt Bauart-Veränderungen an Pkws und Motorrädern kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.03.23 im Raum Bad Bevensen. Dabei ahndeten die Beamten neben einzelnen Verstößen "Bauart-Veränderungen" u.a. Gutachten für Anbauteile nicht ordnungsgemäß, Defekte an Blinker, ... auch drei Gurtverstöße.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 26.03.23 im Spottweg. Dabei waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 93 bei erlaubten 70 km/h gemessen.

