Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand einer Maschinenhalle/Scheune ++ Halle, landwirtschaftliches Gerät und Getreidelager von Brand betroffen ++ Feuerwehre im Großeinsatz ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT. Pannecke - Brand einer Maschinenhalle/Scheune - Halle, landwirtschaftliches Gerät und Getreidelager von Brand betroffen - Feuerwehre im Großeinsatz

Zu einem Brand einer größeren Maschinenhalle/Scheune kommt es aktuell in der Ortschaft Pannecke. Aus bis dato ungeklärter Ursache war es gegen 12:00 Uhr zu dem Brand der Halle gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort und löscht das Gebäude. Betroffen sind neben der Halle auch diverse landwirtschaftliche Maschinen sowie ein Getreidelager, so dass der Sachschaden aktuell mit mehr als 1.000.000 Euro beziffert wird. Die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aufgrund der Rauchentwicklung haben die Behörden eine Warnmeldung herausgegeben: "Bitte Fenster und Türen geschlossen halten".

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell