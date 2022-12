Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: IT-Managerin Uta Knöchel wird neue Geschäftsführerin des DVZ

Schwerin (ots)

Der Aufsichtsrat des Datenverarbeitungszentrums Mecklenburg-Vorpommern (DVZ) hat sich heute für die Nachfolge des scheidenden Geschäftsführers entschieden. Uta Knöchel wird spätestens zum 1. Juli 2023 auf Hubert Ludwig folgen, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

"Mit Uta Knöchel konnten wir eine weithin anerkannte IT-Managerin mit einem reichen Erfahrungsschatz auf dem Gebiet der Informationstechnologie gewinnen. Zuletzt hat sie die IT-Abteilung des Flughafens Berlin-Brandenburg mit rund 200 Mitarbeitern geleitet, die etwa 300 Applikationen, 100 Projekte, diverse Systeme, das Flughafennetz und Rechenzentren betreut", sagte Digitalisierungsstaatssekretärin Ina-Maria Ulbrich, zugleich Aufsichtsratsvorsitzende des DVZ.

Vor ihrer Tätigkeit für den Flughafen BER verantwortete Uta Knöchel unter anderem die IT des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein sowie von 2001 bis 2011 der Universitätsmedizin Greifswald. Sie wurde bisher dreimal bei der Wahl zu Deutschlands CIO (IT-Verantwortlicher) des Jahres unter die Top Ten gewählt - 2015 im Bereich Großunternehmen, 2021 und 2022 im Bereich öffentlicher Sektor. "Zusätzlich zu ihrer unbestreitbaren Expertise ist Uta Knöchel auch in unserem Bundesland gut vernetzt. Als gebürtige Eislebenerin hat sie an der Universität Greifswald Mathematik studiert und danach viele Jahre in Greifswald und Stralsund gearbeitet. Ich freue mich sehr, dass wir sie für die verantwortungsvolle Aufgabe im DVZ gewinnen konnten", so Ina-Maria Ulbrich.

